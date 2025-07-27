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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجاح العملية.. «أنغام» تكشف تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة

أنغام
أنغام
علا محمد

تصدّرت الفنانة والمطربة أنغام مؤشرات محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة بعد انتشار أنباء عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، وسط دعوات بالشفاء ومساندة واسعة من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.


والتزمت «أنغام» الصمت حيال تفاصيل مرضها ثم خرجت مطربة مصر الأولى عن صمتها  لأول مرة بعد تداول أنباء عن مرضها، لتعلن عبر مديرة أعمالها رندا رياض أنها تعاني من بعض المشكلات الصحية في البنكرياس، وتُجري الفحوصات الطبية اللازمة بأحد المستشفيات في ألمانيا.

وأكد فريق أنغام الإعلامي نجاح العملية ودعوة الجمهور إلى انتظار التحديثات الطبية الرسمية.

ونشرت الفنانة أنغام ، صورة جديدة عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت خلالها داخل أحد المستشفيات في ألمانيا أثناء خضوعها لفحوصات طبية دورية للاطمئنان على صحة البنكرياس، وذلك في إطار المتابعة الطبية المنتظمة التي تقوم بها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من نفي مكتبها الإعلامي ما تم تداوله بشأن إصابتها بمرض سرطان الثدي، مؤكدًا أنها تتمتع بصحة جيدة.

وقد أثارت الصورة تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، خاصة بعد تصدر اسمها محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بسبب الشائعات المنتشرة حول حالتها الصحية وسفرها للعلاج خارج البلاد.

أنغام انتشار أنباء عن إصابتها بمرض سرطان الثدي مديرة أعمالها رندا رياض تصدرت الفنانة أنغام مؤشرات محركات البحث رندا رياض

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