رامي جمال يحتفل بعيد ميلاده ويدعو مُتابعيه لحضور حفله في العلمين

احتفل الفنان رامي جمال بعيد ميلاده وسط أجواء من الفرح، وشارك متابعيه على صورة له مع تورتة عيد الميلاد، موجّهًا رسالة شكر لكل من هنّأه بهذه المناسبة.



وشارك رامي جمال الصورة عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلًا: "شكرًا لكل اللي هنوني بعيد ميلادي شكرا لكل الناس اللي بتشوفها بتعتني وبتكتب عن الالبوم كلام حلو مبسوط وممتن جدا لربنا في كل اللي وصله وكل الدعم بحبكم وبدأت اشتغل في الالبوم الشتاء ومبروك لكل الفنانين اللي أمتعونا الصيف ده".



أضاف : "ويومكم في مراسي في 2 /8 ومعادني حفلتين مهمين يوم 16 /8 في مهرجان العلمين ويبهجني جدا اشوفكم ونغني سوا الالبوم الجديد وكل الأغاني اللي بتحبوها".



يذكر أن الفنان رامي جمال طرح ألبومه محسبتهاش يوم 1 يوليو الجاري، وشمل الألبوم 15 أغنية وهما:«تطلب حنية، محسبتهاش، يا جمالك، كأنه مجاش، مش لاقيكي، زي الخطاف، غبت ليه، مالي بس، هات حضن، ما طلعتش جدع، كلام عيب بتحكي، بعدك أذاني، روحي عليك بتنادي، تيجي نرجع، قبلت التحدي».

أما الفنان رامي صبري، قد طرح ألبومه بعنوان «انا بحبك انت» ذلك يوم 17 يوليو الجاري، وشمل 10 أغنيات؛ وهما: «بحكيلك عن الأيام، بياع، العوض على الله، بقلبي معاك، مستغرب انت، فقدت الأمل فيك، كل حاجة فيها حلوة، غلطان، تيجي نتصور».