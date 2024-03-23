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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مكانك مش المطبخ.. أول منصة لمساعدة النساء على شراء السيارات بسهولة

السيارات
السيارات

تعتبر النساء مؤثرات رئيسيات في قرارات شراء السيارات، لكن الإحصائيات تظهر أن نسبة قليلة فقط منهن تشعر بالثقة في شراء السيارات بمفردهن.

تهدف شركة ناشئة مقرها في فانكوفر إلى تغيير هذا الوضع، حيث قامت فيفيان ليو بإطلاق منصة "Make Auto Easy" (MAE) في عام 2022. 

تهدف منصتها الإلكترونية إلى مساعدة النساء اللواتي يبحثن عن سيارات في إيجاد بسهولة السيارة التي تلبي احتياجاتهن بشكل أفضل.

كما تنظم ليو أول معرض للسيارات النسائي في معرض فانكوفر الدولي للسيارات، وهو مساحة مخصصة للنساء لتعلم ومشاركة تجاربهن حول السيارات، خلال الفترة من 23 إلى 24 مارس.

تقول ليو: "مشروع [MAE] يساعد الناس على اكتشاف خياراتهم تمامًا كما يحدث في التعارف عبر الإنترنت، ولكن في مجال السيارات". 

وتضيف: "عندما تقوم بإنشاء ملف شخصي، سنعرض لك جميع السيارات التي تتناسب مع ملفك الشخصي ... باستخدام جدول مقارنة يتيح للأشخاص اتخاذ القرارات بسرعة، لأنه يعرض فقط المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات لأنفسهم أو لعائلاتهم".

بدأت فكرة إطلاق MAE عندما شعرت ليو، التي عملت في صناعة السيارات، بوجود فجوة بين المعلومات المتاحة للمتسوقين عن السيارات وبين ما يبحث عنه العديد من المتسوقات اللواتي يبحثن عن سيارات جديدة.

تضيف ليو: "نريد التأكد من أن ما نعرضه لهن خالٍ من التعقيدات ويسمح لهن باتخاذ القرارات بشكل أسرع".

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