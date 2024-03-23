كهربا: ناس كتير ساعدتني في دفع الغرامة.. وحسين لبيب شخصية محترمة

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على سداده الغرامة لنادي الزمالك قائلًا: "موضوع الغرامة كنت هطول شوية اقعد سنتين تاني وكابتن حسين لبيب شخصية محترمة وقربنا المسافات وربنا سدد في الوقت المناسب".

وقال محمود كهربا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "احنا كرجالة بنعرف نجيب فلوس، وقلت اشتري نفسي ومكنتش هدفع وأكمل كورة كده، والموضوع يطول في المحكمة شوية وبعدها اعتزل، عشان الموضوع انا مظلوم فيه، ومش حق حد عندي، وفيه ناس ساعدتني في الغرامة لأن الناس بتحب الاهلي اوي وبيحبوا كهربا اوي، لاني بطبيعتي وراضي".

وأضاف كهربا قائلًا: "نجيب ساويرس حبيبي، ومش لازم الناس كلها تعرف، ودفعت 70%، وربنا هيكرم تاني، وموجعتنيش الغرامة، وهما 76 مليون اصلا، واللي كان بيتكلم عليا كان برنامجه مبني على كهربا عشان يطلع بس مش أكتر".

