هل يجوز إخراج زكاة الفطر في صورة أموال؟.. أحمد عمر هاشم يُجيب

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، أنه يتم إخراج زكاة الفطر من القمح والشعير والتمر والزبيب.

وقال أحمد عمر هاشم في برنامجه "يوميات الرسول" المذاع على قناة "صدى البلد": "قد لا يستطيع أحد إعداد القمح والشعير للطعام وأجاز بعض آئمة المذاهب أن يتم إخراج الأموال بدلًا من القمح والشعير".

وتابع أحمد عمر هاشم: "يتم إخراج زكاة الفطر نقدًا بثمن ما كنّا سوف نخرجه من الحبوب والشعير".

وأكمل أحمد عمر هاشم: "زكاة الفطر من رمضان عبارة عن صاع من قمح أو شعير أو زبيب وهي فريضة على الصغير والكبير من المسلمين".