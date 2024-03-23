كهربا: الزمالك له فضل عليا.. لكن الأهلي كان طموحي الأكبر| فيديو

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على فكرة انتقاله من الزمالك للنادي الأهلي قائلًا: "حققت مع الزمالك بطولات، لكن كان عندي طموحات أكبر من كده، ومن صغري وأنا أهلاوي، وبحضر في المدرجات مع الأولتراس، وكنت بعيط ساعات، وما حستش إني أكبر من الزمالك، وطموحي في الزمالك كان هيبقى صعب".

وقال محمود كهربا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "الزمالك له فضل عليا، لكن الأهلي كان طموحي الأكبر، وانا اثق في نفسي من قدراتي لكن مش مغرور، ولما لعبت في البرتغال كان نادي صغير ومكنش هيقدمني، وجمهور الزمالك احب اقولهم انا ولا اذيتكم ولا شتمت وده اللي اتربيت عليه، واللي بيغلط فيا ربنا يسامحوا، وانا اتحاربت كتير، واي حد في مكاني كان عمل اكتر من كده، لكن اللي فات مات".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.