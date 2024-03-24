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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان جريء.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب

نشرت كنزي عمرو دياب، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وأطلت كنزي عمرو دياب، مرتدية فستانا قصيرا باللون الاسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كنزي عمرو دياب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت كنزي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور كنزي عمرو دياب…

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