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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

عباءة غير تقليدية.. بوسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

بوسي
بوسي

نشرت الفنانة بوسي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت بوسي، مرتديه عباءة أنيقة ولافته باللون البيج ذا نقوشات مميزة ومختلفة لتكشف جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت بوسي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت بوسي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور بوسي

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