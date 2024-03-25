لن تصدق.. أسباب انخفاض السكر في رمضان

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية، أسباب انخفاض السكر في شهر رمضان.

وما هي أعراض الانخفاض وأهم الأغذية ... ⁉️



أن هبوط سكر الدم يعد من المشكلات الصحية الشائعة خلال شهر رمضان، وقد تصيب مرضى السكري وكذلك الأشخاص الطبيعيين، كما أن أعراض انخفاض السكر قد تحدث خلال اليقظة أو أثناء النوم.

كما إن انخفاض سكر الدم هي حالة تحدث عندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الجسم، ويعد السكر منخفضًا إذا كان أقل من 70 مليغرامًا لكل ديسيلتر في الدم، وإن انخفاض السكر لهذا الحد أو أقل قد يؤذي الجسم، ويمكن أن يصيب هبوط السكر الأشخاص الأصحاء نتيجة الجوع الشديد والإجهاد البدني الكبير، كالرياضة قبل الإفطار و غير ذلك من مجهد

ولكنه أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري.

أهم عوامل انخفاض السكر

عدم تناول وجبة السحور

طول ساعات الصيام

الجهد البدني الشديد خلال ساعات النهار كالرياضة قبل الافطار ،والاعمال التي تحتاج مجهود عالي

تناول جرعة زائدة من الأنسولين أو أدوية السكري.

الأعراض التي تشير إلى انخفاض مستوى السكر في الدم ::

تمثل القلق والتوتر

الدوخة الرعشة

تسارع نبضات القلب أو الخفقان

التعرق

الشعور بالجوع

تغير في الوعي

وقد تؤدي للغيبوبة والتشنجات وللوفاة