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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزتهم 21 مليون جنيه.. قرار عاجل بشأن عصابة النقد الأجنبي

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي وبحوزتهم 21 مليون جنيه.

 

وكانت، نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض علي تشكيل عصابى للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبحوزتهم 21 مليون جنيه.

 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بذلك الأسلوب بعدد من المحافظات، أمكن ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بقرابة 21 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية "أسلوب المقاصة" وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم .

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