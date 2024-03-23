زلازل تكشف عن تشكيل قشرة محيطية جديدة قبالة سواحل كندا

في وقت سابق من هذا الشهر ، ضرب ما يقرب من 2000 زلزال موقعًا قبالة سواحل كندا في يوم واحد ، مما قد يكون علامة على ولادة قشرة محيطية جديدة عبر صدع ماجمائي في أعماق البحار.

لا تشكل هذه الزلازل أي تهديد على الناس. إنها صغيرة نسبيًا وتركز في بقعة تسمى موقع Endeavour ، على بعد حوالي 150 ميلاً (240 كيلومترًا) قبالة سواحل جزيرة فانكوفر.

يضم هذا الموقع عددًا من الفتحات الحرارية المائية ويقع على سلسلة خوان دي فوكا حيث يتباعد قاع المحيط.

وقالت زوي كراوس ، وهي طالبة دكتوراه في الجيوفيزياء البحرية بجامعة واشنطن ، إن هذه المنطقة منفصلة عن "منطقة الاندساس" - وهي منطقة تغرق فيها صفيحة تكتونية واحدة في الستار تحت صفيحة أخرى - بالقرب من الساحل والتي يمكن أن تخلق زلازل كبيرة مدمرة.

وأخبرت كراوس موقع Live Science: "لا يمكن لوسط المحيط أن ينتج زلازل كبيرة بهذا الحجم ، وليس أعلى من شدة خمسة. هذا لن يؤدي إلى تحفيز "الزلزال الكبير" في منطقة الاندساس ".

وقالت كراوس إن الزلازل مهمة علميًا لأنها يمكن أن تكشف تفاصيل حول كيفية انفصال قاع المحيط وتكوين قشرة جديدة. في موقع Endeavour ، تتباعد صفيحة المحيط الهادئ وصفيحة خوان دي فوكا.

يؤدي هذا التمدد إلى خطوط صدوع طويلة ومستقيمة ويجعل القشرة أرق ، مما يسمح للمهمادي بالصعود إلى الأعلى. وعندما يصل الماغما إلى السطح ، يبرد ويصلب ، ويتحول إلى قشرة محيطية جديدة.

يتم مراقبة موقع Endeavour باستمرار كجزء من تجارب شبكة NEPTUNE تحت سطح البحر لسلسلة الوقت في شمال شرق المحيط الهادئ (NEPTUNE) ، التي تديرها شبكات المحيطات الكندية. وقالت كراوس إن المنطقة منذ عام 2018 أصبحت أكثر نشاطًا زلزاليًا.

ومع ذلك ، في 6 مارس ، أصبح النشاط جامحًا ، حيث ضربت ما لا يقل عن 200 زلزال صغير قاع البحر كل ساعة. في المجمل ، رصد الباحثون حوالي 1850 زلزالًا في يوم واحد.

قالت كراوس: "الغالبية العظمى تقل قوتها عن درجة واحدة. إنها مثل أصوات فرقعة صغيرة. لكن الأمر رائع لأنه يسمح لنا بتتبع مكان حدوث الأشياء ، وأين تتحطم الأشياء وأين تتحرك الأشياء ".

وقالت كراوس إن السبب الأكثر احتمالًا للزلازل هو أن قاع البحر مشدود إلى أقصى حد وتراكم فيه قدر كبير من الضغط. وقالت إنه في موقع Endeavour ، يحدث هذا عندما تتباعد الصفائحان بحوالي 3.3 قدم (متر واحد) ، ويتم التخفيف من الضغط في النهاية عندما يرتفع الماغما إلى القشرة الرقيقة ويبرد.

وقالت كراوس إنه منذ 6 مارس ، هدأت نشاط الزلازل ، وإن كان ذلك بمستوى خلفية أعلى قليلاً. وهي وزملاؤها يراقبون الآن عن كثب.

بدأ الرصد المستمر لموقع Endeavour في عام 2011 ، لذلك لم يتمكن الفريق من الوصول إلى بيانات قريبة من الزمن الفعلي لبزوغ الماغما مثل هذا من قبل.

لديهم العديد من الأسئلة ، تتراوح بين التأثير على نظام الفتحات الحرارية المائية ومصدر الماغما الذي سيشكل القشرة الجديدة في النهاية.

وقالت كراوس: "هناك الكثير من الأسئلة العلمية الأساسية حول كيفية تشكل قشرة الأرض ، ولماذا تبدأ هذه الأحداث حيث تبدأ ، وما هو بالضبط المحفز الذي يجلب الماغما؟" في الوقت الحالي ، تنتظر هي وفريقها لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك.