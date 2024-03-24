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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| أسماء جلال تكشف أصعب مشاهد مسلسل «أشغال شقة».. وملخص حلقات اليوم

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن أحمد سعد وحق عرب: 

 

أسماء جلال تكشف أصعب مشاهد مسلسل «أشغال شقة»| خاص

كشفت الفنانة أسماء جلال عن أصعب المشاهد التي واجهتها في أثناء تصوير مسلسل أشغال شقة، وهو مشهد السبوع الذي تم تصويره خلال 23 ساعة.

 

أحمد سعد يغني "ملناش غير بعضنا" لـ "بدون سابق إنذار"

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق انذار الأغنية الخاصة بالعمل والتي حملت صوت النجم أحمد سعد وهي بعنوان ملناش غير بعضنا وكلمات امير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.


بعد نجاحه.. من هو يوسف عمر حبيب البنات في أعلى نسبة مشاهدة؟

نجح الفنان الشاب يوسف عمر في لفت الأنظار بالسباق الرمضاني من خلال دورين مختلفتين بمسلسلي أعلى نسبة مشاهدة ولحظة غضب خاصة بعد تصدر تلك المسلسلات قائمة الأعلى مشاهدة في منصتي شاهد وWatch it.

 

مسلسل حق عرب الحلقة 14.. بدء الصراع بين العوضي ورياض الخولي

شهدت الحلقة الـ ١٤ من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

وبدأت الحلقة بحريق محل عبد ربه ، حيث بدأ الشك يدور في ذهنه حول هوية الفاعل .

أحمد سعد حق عرب

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