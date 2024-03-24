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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسماء جلال تكشف أصعب مشاهد مسلسل «أشغال شقة»| خاص

أسماء جلال
أسماء جلال

كشفت الفنانة أسماء جلال عن أصعب المشاهد التي واجهتها في أثناء تصوير مسلسل أشغال شقة، وهو مشهد السبوع الذي تم تصويره خلال 23 ساعة.

وقالت أسماء جلال في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن العديد من مشاهد المسلسل كانت صعبة، منها الحريق، ومشاهد بدلة زيادة الوزن التي تسببت في إغمائها في إحدى المرات. 

وأوضحت أسماء جلال أن مشهد السبوع يظل الأصعب لتواجد الكثير من الأطفال في نفس المكان وصعوبة السيطرة عليهم، واستغراقه عدد ساعات تصوير طويلة.

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وانجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، قدم عددا من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، ومسلسل طايع بطولة الفنان عمرو يوسف، وفيلم بره المنهج بطولة ماجد الكدواني.

اسماء جلال الفنان عمرو يوسف الفنانة أسماء جلال تحت الوصاية هشام ماجد مسلسل أشغال شاقة

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