أحمد سعد يغني "ملناش غير بعضنا" لـ "بدون سابق إنذار"

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق انذار الأغنية الخاصة بالعمل والتي حملت صوت النجم أحمد سعد وهي بعنوان ملناش غير بعضنا وكلمات امير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.

الأغنية تم طرحها عبر منصات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي و صفحات الفنان أحمد سعد عبر السوشيال ميديا أيضا .

المسلسل من المقرر أن تعرض اولى حلقاته يوم ١٦ من رمضان الجاري الموافق ٢٦ من مارس الجاري.

وهو من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة .