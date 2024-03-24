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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد نجاحه.. من هو يوسف عمر حبيب البنات في أعلى نسبة مشاهدة؟

يوسف عمر
يوسف عمر

نجح الفنان الشاب يوسف عمر في لفت الأنظار بالسباق الرمضاني من خلال دورين مختلفتين بمسلسلي أعلى نسبة مشاهدة ولحظة غضب خاصة بعد تصدر تلك المسلسلات قائمة الأعلى مشاهدة في منصتي شاهد وWatch it.

في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي يكشف عن عالم السوشيال ميديا وما يدور فيها، نجح يوسف عمر في إثارة حيرة المشاهدين بشخصية حسن، والذي ظهر في البداية كشاب متلاعب على علاقة بنسمة (ليلى أحمد زاهر)، وفي نفس الوقت يرتبط بشقيقتها شيماء (أسماء أبو ضيف)، قبل أن تكشف الحلقات التالية أنه يحب شيماء بالفعل وطلبها للزواج من والدها، لكنه يتعرض للظلم وتشويه سمعته على يد نسمة التي غارت من أختها، وبتطور الأحداث يكشف حسن عن شهامته من خلال مساعدته لوالد شيماء في البحث عنها.

وفي مسلسل لحظة غضب، أثار يوسف عمر الجدل حول شخصية الطبيب عز الذي يرتبط بهند (ريم خوري) السيدة المتزوجة والأم، ويستغل كونه طبيب المسئول عن علاج حالة ابنها للتقرب منها أكثر، ويطلب منها الاختيار ما بينه وبين زوجها.

وسبق أن شارك يوسف عمر في مسلسل الكتيبة 101 بالموسم الرمضاني الماضي 2023، والذي سبقه بتقديم أدوار بأعمال درامية في مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا، وستات بيت المعادي، وإلى جانب فيلم الحريفة، وقدم مؤخرًا بالسينما فيلم أولاد حريم كريم الذي عُرض في 2023.

يوسف عمر أعلى نسبة مشاهدة الاعلى مشاهدة السباق الرمضانى حريم كريم

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