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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نفس مصير مودة الأدهم.. أعلى نسبة مشاهدة يثير الجدل بعد القبض على بطلته

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

أثارت الحلقة 15 من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة حالة من الجدل الواسع عند عرضها حيث دفعت رواد السوشيال ميديا للتذكرة بما حدث لمودة الأدهم.

وقد تم إلقاء القبض على سلمى أبو ضيف ضمن أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 15 وهو ما ربط البعض بين أحداث العمل وما تعرضت له مودة الأدهم حيث كان مصيرها نفس مصير سلمى أبو ضيف فى المسلسل.

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طرحت منصة شاهد vip الحلقة 15 وقبل الأخيرة من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي يقوم ببطولته كل من سلمي أبو ضيف وانتصار .

وحملت الحلقة 15 من مسلسل أعلي نسبة مشاهدة، عددا من الأحداث، منها رفض حمدية "انتصار" مصالحة ابنتها شيماء سلمي أبو ضيف .

كما انجرفت شيماء "سلمي أبو ضيف" في افتتاح وكالة مشبوهة بتحريض من زوجها، حيث بدأت في استقطاب بنات للعمل في تلك الوكالة المشبوهة ليظهرهن في تلك التطبيقات، وتم إلقاء القبض عليها.

تدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أعلى نسبة مشاهدة سلمى ابو ضيف فرح يوسف مسلسل أعلى نسبة مشاهدة محمد محمود مودة الادهم

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