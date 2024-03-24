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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلادها.. كلمة السر فى زواج نادية الجندى وعماد حمدى

نادية الجندى
نادية الجندى

تحتفل اليوم الفنانة نادية الجندى بعيد ميلادها والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى والعربي.  

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تعرفت نادية الجندى لأول مرة على الفنان عماد حمدى في فيلم "زوجة من الشارع"، وكان عمرها 15 عامًا فقط، وكانت هناك قبلة في الفيلم جمعته بنادية، وتكرر إعادة المشهد أكثر من 7 مرات بسبب ارتباكها وشعورها تجاهه، وكان "عماد" مهتمًا بها جدًا، ويقوم بتوصيلها هي ووالدتها يوميًا بعد انتهاء التصوير، وبالفعل تزوجا، وأنجبت منه ابنهما "هشام".

وقبل عدة أشهر، كشفت الفنانة نادية الجندى عن زواجها الأول بالفنان عماد حمدي وهي في سن صغيرة. 

وأجابت نادية الجندي علي سؤال: "هل عماد حمدي ساعدك في تحقيق نجوميتك؟" وذلك أثناء تواجدها فى إحدى البرامج التلفزيونية قائلة: "لا محصلش، عمره مارشحني في دور إطلاقًا خلال فترة جوازنا.. أنا اتجوزته عن حب وكان عندي 15 سنة وهو كان 60 وساعتها كنت مراهقة وطفلة وشايفاه عماد حمدي نجم النجوم".

وتابعت نادية الجندي: "للأسف محسبتهاش ومكنتش أعرف عواقب القرار.. ومع ذلك لم أندم على زواجي منه".

وسردت: "كان عندي عقدة من فكرة الأبوة لأن أبويا كان كل حياتي، فأنا كنت بتمنى أتجوز حد شبهه وده كان السبب الرئيسي وراء زواجي من عماد حمدي.. ولم اتخل عنه في فترة مرضه وكنت بزوره باستمرار حتى بعد زواجي من محمد مختار".

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