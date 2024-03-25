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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر .. الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تعريض حياة المسنين للخطر

غرامة مالية
غرامة مالية

أولى قانون رعاية حقوق المسنين الجديد، عناية بالغة بـ كبار السن ، ليضمن لهم حياة كريمة خالية من الضغوطات والإهمال بكافة صوره وأشكاله.


وجرم القانون إهمال كبار السن ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة،  حيث نصت المادة 44 من القانون على أن يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

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فينا يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها. 

قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين كبار السن غرامة

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