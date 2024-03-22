المكرمات من السيسي|نجلاء الأهوانى: ما فعله الرئيس مع كبار السن يكشف إنسانيته

نحتاج طفرة في قانون الأحوال الشخصية

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مجموعة من النماذج النسائية المشرفة، وقدم لهن شهادة تقدير عرفانًا من الوطن بمجهوداتهن الكبيرة، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.



ومن بين أهم المكرمات كانت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة، في حكومة الدكتور إبراهيم محلب أول رئيس للحكومة في عهد الرئيس السيسي، في عام 2014.

وقالت نجلاء الدكتورة الأهوانى ، إن تكريم الرئيس لها أدخل عليها السرور والبهجة، وأضافت: “شعرت أن البلد ممثلة في أعلى قيادة بها تقدرني وتثني على مشواري الطويل وتعطيني رسالة أن مصر بقائدها لا تنسي أبنائها المخلصين الذين خدموا البلاد”.

تطور أوضاع المرأة المصرية واضح

وأضافت نجلاء الأهواني لـ “صدى البلد” أن تطور أوضاع المرأة المصرية في آخر عشر سنوات واضح، وهناك اعتراف من المجتمع كله أن المرأة عماد المجتمع.

وتابعت الدكتورة نجلاء الأهواني أن ذلك نابع من أنه هناك شعورًا للمجتمع بأن هناك اهتمام من القيادة السياسي بالمرأة؛ لأن الرئيس فى كل مناسبة يؤكد أهمية المرأة ويقدم لها التقدير.

وأكدت الدكتورة نجلاء الأهواني، أن المرأة وصلت لمناصب قيادية وليس فقط على صعيد الوزيرات والمحافظات والقضاء، إنما في جميع القطاعات لكننا نحتاج طفرة أكبر في قانون الأحوال الشخصية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي السابقة، إلى إنسانية الرئيس السيسي وتوصيته للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة المبلغ المخصص لصندوق الأسرة وصندوق كبار السن وزيادة نفقة المطلقات لأنه يعلم أن 500 جنيه لا تصلح للإنفاق على أطفال.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرم أمس الخميس مجموعة من السيدات المتميزات والنماذج المشرفة من الأمهات المثاليات الفضليات خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.

جاء ذلك خلال احتفالية يوم المرأة المصرية المقامة في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بحضور قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وكبار الرجال بالدولة.

وبدأ الرئيس السيسي بتكريم الأمهات المثاليات، ومنحهن "وسام الكمال" من الطبقة الثانية، ومنهن الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية أنيسة فريد منصور من محافظة الدقهلية، والأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية وفاء أحمد محمد من محافظة كفر الشيخ، والأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية تيسير محمود من محافظة مرسى مطروح، والأم المثالية أميمة طلعت من محافظة المنوفية، الرابعة على مستوى الجمهورية.