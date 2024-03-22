اتخضيت.. أول رد فعل من صفاء أبو السعود على نداء الرئيس السيسي

في لفتة إنسانية عظيمة، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحديث للفنانة صفاء أبو السعود خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024، مما أثار مشاعر السعادة والامتنان لديها.

وتابعت الفنانة صفاء أبو السعود، في تصريحات تلفزيونية على القناة المصرية الأولي قائلة: "كانت مفاجأة سعيدة ومبهجة والرئيس السيسي فيه من البساطة والإنسانية والتقدير ومبسوطة من اللفتة العظيمة والاختيارات موفقة للسيدات اللي تم تكريمهن في حفل تكريم المرأة المصرية".



كما أكدت صفاء أبو السعود أن طروحات الرئيس السيسي إيجابية ومهمة لبناء الإنسان وحديثه في غاية الأهمية عن المسار الفني وتقديم أعمال تساهم في بناء مجتمعات وشباب وطلائع وأطفال.

خجولة وارتبكت من نداء الرئيس

وعن طباعها الشخصية قالت الفنانة صفاء أبو السعود: "أبدو أني فنانة وممثلة وعندي شجاعة لازم تكون موجودة في الفنان طبعًا، ولكن طبعي الشخصي فأنا خجولة وارتبكت من نداء الرئيس وكانت مفاجأة بالنسبة لي؛ لأن الرئيس السيسي كان يختتم كلمته وما فعله شيء رائع وإنساني جدا".

وفي نهلية كلمتها قالت الفنانة صفاء أبو السعود: "تفاجأت بلفتة الرئيس واتخضيت وحسيت بمشاعر كثيرت وكان عندي حاجات كتير أوي كنت عايزة أقولها لكني نسيتها من المفاجأة".

