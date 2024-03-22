الرئيس السيسى يوجه الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم

قررت الحكومة الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك وفقًا لما أوردته فضائية إكسترا نيوز الإخبارية.