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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسى يوجه الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم

صدى البلد

قررت الحكومة الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك وفقًا لما أوردته فضائية إكسترا نيوز الإخبارية.

 

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