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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عطل مفاجئ يضرب إنستاباي.. تعرف على السبب

صدى البلد

شهد تطبيق إنستاباي، المُخصص للمعاملات البنكية الفورية، عطلًا مفاجئًا مساء اليوم الخميس، مما أثار استياء العديد من المستخدمين.

وعلى صفحة التطبيق الرسمية على فيسبوك، تفاعل عدد كبير من المستخدمين مع شكاوى متكررة حول عدم قدرتهم على استخدام التطبيق، مؤكدين توقفه عن العمل منذ ساعتين على الأقل.

وتواصل بعض المستخدمين مع خدمة العملاء في إنستاباي، منتظرين معرفة سبب العطل وتوقيت عودة الخدمة، واشتكى العديد من المستخدمين على صفحة التطبيق الرسمية على فيسبوك من عدم قدرتهم على استخدام التطبيق، وتوقفه منذ ساعتين على الأقل. وأفاد آخرون بأن التطبيق يعمل، ولكن يتطلب محاولات متكررة للوصول إليه.

التحويلات البنكية اللحظية

وانتظمت الخدمة بتطبيق إنستاباي الخاص بعمليات التحويلات البنكية اللحظية للأفراد، الذي واجه تعثرات تقنية في منتصف اليوم الخميس بالتوازي مع انتهاء العمل بالبنوك تمهيدا لبدء العطلة الأسبوعية. وتواصل بعض المستخدمين مع خدمة العملاء، التي أكدت أن العطل ناجم عن تحديثات تتم على النظام.

أكد أحد ممثلي خدمة العملاء أن إدارة التطبيق تعلم بالمشكلة التي يواجهها المستخدمون. وأشار إلى أنه سيتم حل المشكلة في الساعات القادمة يوم الخميس على الأكثر.

جدير بالذكر أن صفحة التطبيق على فيسبوك سمحت بإمكانية استخدام التطبيق من خارج مصر وتنفيذ المعاملات المالية اللحظية بين البنوك المصرية المتاحة في التطبيق، وعددها 27 بنكًا.

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