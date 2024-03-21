متحدث الرئاسة ينشر صور حضور الرئيس السيسي وقرينته في احتفالية يوم المرأة المصرية

نشر المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية صورًا من حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، اليوم الخميس، احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التى ألقاها فى الاحتفالية، التحية لعموم المصريين، بقوله "كل عام وأنتم بخير والشعب المصري فى خير وأمان بمناسبة شهر رمضان والصوم الكبير للإخوة المسيحيين".

وقال "أوجه تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها المصرية بعطاء لا ينقطع".

دور المرأة المصرية في رفعة هذا الوطن

وتابع الرئيس السيسي في كلمه: “ولعل احتفالنا اليوم.. هو محاولة لتسليط الضوء على دور المرأة المصرية في رفعة هذا الوطن.. باعتبارها المساهم والشريك المعطاء.. باختلاف وتنوع أدوارها، فقد احتضنت وربت.. وتفوقت وأجادت.. وألهمت وقادت.. وحملت هموم هذا الوطن وقضاياه على عاتقها.. مقدمة فى سبيل رفعته وسلامته.. فلذة كبدها وزهرة عمرها .. فهي أم الشهيد الصابرة.. والزوجة الداعمة وقت الشدة.. والأخت الفاضلة.. والأبنة التي تملأ الدنيا سعادة وبهجة.. متطلعة لبناء غد مشرق لبلادنا”.