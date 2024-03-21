حزب الاتحاد: تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم كبار السن توسيع لمظلة الحماية الاجتماعية

قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن الرئيس السيسي أصدر العديد من التوجيهات اليوم التي تعزز من مكانة المرأة المصرية، وهي استكمال لسلسلة المكتسبات التي حققتها المرأة في عصرها الذهبي الذي بدأ قبل 10 سنوات عندما تقلد الرئيس السيسي مقاليد الحكم، لتكتب معه عهدا جديدا من التمكين في مختلف المجالات.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليارات دولار لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن، وكذلك إنشاء متحف للمرأة المصرية، يؤكد على التقدير الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمرأة، مشيرًا إلى أن هذا القرار عرفانًا من الدولة لحجم التضحيات التي تقدمها المرأة لصالح هذا الوطن.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الأم، تؤكد استمرار الدولة المصرية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكينها، وهو التزام من القيادة السياسية تجاه ما تقدمه المرأة للمجتمع من منافع كبيرة تنعكس على استقرار الوطن.

ونوه المستشار رضا صقر برسائل الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، اليوم الخميس، والتي طمأن فيها الشعب المصري بشأن المسار الاقتصادي، حيث جاءت توجيهاته بتوفير السلع الأساسية في الأسواق لمجابهة التضخم، وكذلك توجيهاته بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.