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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج الحر بالدقهلية توجه 28 إنذاراً وتوصى بإغلاق 4 منشأت مخالفة.. صور

حملات تفتيش
حملات تفتيش

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر ,خلال الاسبوع الماضى  في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات في هذه الاماكن.
وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع  الماضى بالمرور على 106 منشأة طبية ، تشمل 39 عيادة خاصة فضلاً عن 22  مركزا طبيا ومعملاً.

وأشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 7  فيما، تم رصد 4 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى،  علاوة على توجيه 28 إنذاراً وتنفيذ قرارات إغلاق لنحو 4 منشأة مخالفة وإعادة فتح 6 أخرى .

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