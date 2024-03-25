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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تراجع أسعار السيارات 15%| اعرف الوقت المناسب للشراء.. وشوف سيارة أحلامك بقت بكام؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات

يعيش سوق السيارات المصري حالة من الحراك في أعقاب تحرير سعر النقد الأجنبي والتخلص من السوق السوداء، إذ أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية عن تخفيض الأسعار الرسمية بقيم وصلت إلى 500 ألف جنيه.

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أسعار السيارات

تراجع أسعار السيارات

ومن جانبه، قال علاء السبع، عضو الشبعة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تراجعًا في جميع أنواع أسعار السيارات في الأسواق خاصة ذات المنشأ الأوربي تحت 1600 سي سي بنسبة 15% متأثرة بإعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة وعدد من الصفقات الأخرى والتي وفرت سيولة دولارية بجانب تحرير سعر الصرف واختفاء السوق الموازي.

وأضاف السبع، في تصريحات له، أنه مع بداية العام الجاري 2024 حدث تراجع في أسعار السيارات تخطى 25%، ومع تحرير سعر الصرف في البنوك، ارتفعت أسعار السيارات مرة أخرى بنسبة 10% متأثرة بارتفاع سعر الدولار الجمركي والذي تجاوز30%، ثم تراجعت جميع أنواع أسعار السيارات في السوق بنسبة 15% بعد انخفاض سعر الدولار في البنوك.

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وتابع عضو الشعبة العامة في حديثه، أن هناك أيضًا تراجع في أسعار السيارات المحلية بنسبة تجاوزت الـ 20 % مثل النسيان وشيري واي دي بجانب تراجع أسعار السيارات المستعملة، منوهًا أن سوق السيارات يشهد حالة من الاستقرار بشرط ثبات سعر الدولار في البنوك.

وفي السطور التالية، يقدم لكم موقع “صدى البلد”، أسعار السيارات الجديدة والمستعملة الآن في مصر بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار:

أسعار السيارات المستعملة اليوم

  • سعر سيارة تيجو 2023 نحو 990 ألف جنيه، بنسبة تراجع 20%.
  • سعر سيارة mg zs 2023، بلغ مليون و100 ألف جنيه، بنسبة انخفاض 15% وهي سيارة صينية مستوردة.
  • سعر سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1987 بلغ 120 ألف جنيه، وبها تكييف.
  • سعر سيارة بروتون ويرا 2004، تتمتع بإمكانات جيدة، بلغت 86 ألف جنيه كحد أدنى، وسعرها كحد أقصى إلى 115 ألف جنيه.
  • سعر سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013- بلغ نحو 140 ألف جنيه حد أدنى، وسعرها الأقصى إلى 160 ألف جنيه.

أسعار السيارات الجديدة 2024

  • أسعار شيفرولية كابتيفا
    تبدأ أسعارشيفرولية كابتيفا من مليون و470 ألف جنيه، للنسخة الأولى خماسية المقاعد،وسباعية المقاعد بلغ سعرها الجديد مليون و520 ألف جنيه مقابل مليون و790 ألف جنيه قديما.
  • أوبل كروس لاند
    انخفضت أسعار أوبل كروس لاند الـSUV الرياضية موديل 2024 بقيمة 300 ألف جنيه للفئة Topline كاملة التجهيز، وبلغ سعرها مليون 549 و990 جنيهًا بدلا من 1.849.990 جنيه.
  • أوبل موكا
    سجلت أسعار أوبل موكا الكروس أوفر موديل 2024، قيمة 350 ألف جنيه، لبفئة واحدة GS line سعرها مليون 749 و990 جنيهًا.
  • أوبل جراند لاند
    هبطت أسعار سيارة جراند لاند موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 400 إلى 525 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها من مليون 949 و990 جنيهًا، للفئة Highline القياسية، أما الفئة Topline+ الثانية من جراند لاند أصبح سعرها الجديد 2 مليون 74 و990 جنيهًا.
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