أخبار السيارات| إرشادات بسيطة لتوفير استهلاك وقود السيارة.. أسعار بي إم دبليو 530 موديل 2024 في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يقدم الصانع البافاري " شركة بي إم دبليو " العديد من طرازات السيارات بالسوق المصري ، وذلك بعدما تراجعت أسعار السيارات الجديدة نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، حيث ارتفعت أسعار السيارات الجديدة في السابق وذلك جعل هناك حالة من الركود نتيجة زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه ..

أعلنت شركة كيا الكورية عن طرازها كيا K4 موديل 2025 الجديدة بالأسواق ، وتنتمي K4 لفئة السيارات السيدان ، وتظهر كيا الجديدة بتصميم مميز وعصري.

كشفت شركة بيجو الفرنسية عن طرازها بيجو 5008 موديل 2024 الجديدة كلياً، وتنتمي 5008 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وعصري.



شهدت أسعار السيارات الجديدة تغيرا بالسوق المصري نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، وبالتالي انتشر بالسوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات لتلبيه رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبمميزات متطورة تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات .

شهدت الأسواق المحلية تحريكا لجميع أسعار المحروقات بكافة أنواعها وذلك من اجل التماشي مع التغيرات العالمية، وبالتالي يبحث كثير من سائقي السيارات عن وسائل فعالة للحد من استهلاك الوقود بـ محركات سياراتهم بهدف التوفير .