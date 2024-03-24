سعر ميني كوبر كانتري مان 2024 بعد تراجع الأوفر برايس 

شهدت أسعار السيارات الجديدة تغيرا بالسوق المصري نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، وبالتالي انتشر بالسوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات لتلبيه رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبمميزات متطورة تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات .
- وسائل الأمان بـ ميني كوبر كانتري مان :
زودت سيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، وESP، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني.
- محرك ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 :
تحصل سيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 علي قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في 10.1 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 136 حصان، ويصل عزم دورانها الي 220 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 202 كم/ساعة.
- أسعار ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس:
الفئة الأولي من سيارة سعر ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ 2 مليون و 330 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سعر ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ 2 مليون و 530 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة سعر ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ 2 مليون و 600 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة سعر ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ 3 مليون و 320 ألف جنيه.