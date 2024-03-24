شهدت أسعار السيارات الجديدة تغيرا بالسوق المصري نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، وبالتالي انتشر بالسوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات لتلبيه رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبمميزات متطورة تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات .

سعر ميني كوبر كانتري مان 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

- وسائل الأمان بـ ميني كوبر كانتري مان :

سعر ميني كوبر كانتري مان 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

زودت سيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، وESP، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني.

- محرك ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 :

سعر ميني كوبر كانتري مان 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تحصل سيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 علي قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في 10.1 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 136 حصان، ويصل عزم دورانها الي 220 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 202 كم/ساعة.

- أسعار ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس:

سعر ميني كوبر كانتري مان 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة سعر ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ 2 مليون و 330 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سعر ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ 2 مليون و 530 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سعر ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ 2 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سعر ميني كوبر كانتري مان موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ 3 مليون و 320 ألف جنيه.