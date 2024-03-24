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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أغلى 5 سيارات فرنسية SUV "زيرو" بالسوق المصري.. اعرف سعرهم

اغلى 5 سيارات فرنسية SUV
اغلى 5 سيارات فرنسية SUV

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات الفرنسية، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية ومنها بيجو ورينو وستروين، حيث تقدم باقة من السيارات سواء من فئة الهاتشباك، أو السيدان، أو من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اغلى 5 سيارات فرنسية SUV "زيرو" بالسوق المصري.

اغلى 5 سيارات فرنسية SUV

1 - بيجو 5008 

 

محرك 4 سلندر سعة تيربو 1600 سي سي، ينتج قوة اجمالية 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 9.2 ثانية، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 206 كيلومتر/ساع، واستهلاك للوقود بنسبة لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تبدأ اسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2024 من 2,659,990 جنيه إلى 2,979,990 جنيه.

اغلى 5 سيارات فرنسية SUV

2 - رينو اوسترال

 

يصل متوسط استهلاك السيارة رينو اوسترال من الوقود نحو 6.2 لتر عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، ويمكن لها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، حيث تضم محرك تيربو 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، بقوة 160 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار "أوتوماتيك".

 

تتراوح أسعار السيارة رينو اوسترال بين 1,750,000 جنيه و 2,060,000 جنيه.

اغلى 5 سيارات فرنسية SUV

3 - بيجو 408 

 

تعتمد سيارة بيجو 408 موديل 2024 على محرك 1600 سي سي "تيربو" 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 215 حصانا و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

 

تقدم السيارة بيجو 408 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 2,609,990 جنيه  للفئة الأولى و 2,849,990 جنيه للفئة الثانية.

اغلى 5 سيارات فرنسية SUV

4 - ستروين C5 ايركروس

 

زودت ستروين C5 ايركروس بمحرك تيربو 1600 سي سي 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية 165 حصانا و240 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، بينا تصل من 0 لـ 100 كم/س في 9.4 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تقدم السيارة بسعر رسمي يبدأ من 1,700,000 جنيه حتى 2,060,000 جنيه.

اغلى 5 سيارات فرنسية SUV

5 - بيجو 3008 

 

تصل السيارة بيجو 3008 من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، حيث تضم محرك رباعي الاسطوانات تيربو 1600 سي سي، بقوة 165 حصانا و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

 

تبدأ أسعار السيارة بيجو 3008 من 2,409,990 جنيه إلى 2,729,990 جنيه.            

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