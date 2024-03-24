بعد زيادة الأسعار .. إرشادات بسيطة لتوفير استهلاك الوقود

شهدت الأسواق المحلية تحريكا لجميع أسعار المحروقات بكافة أنواعها وذلك من اجل التماشي مع التغيرات العالمية، وبالتالي يبحث كثير من سائقي السيارات عن وسائل فعالة للحد من استهلاك الوقود بـ محركات سياراتهم بهدف التوفير .

إرشادات بسيطة لتوفير استهلاك الوقود

- إرشادات بسيطة لتوفير استهلاك الوقود :

إرشادات بسيطة لتوفير استهلاك الوقود

1- الابتعاد عن الاوزان الزائدة :

من الضروري ان يتم التخلص من أي حمولة زائدة بالسيارة ، لان زيادة الاحمال يساعد علي زيادة استهلاك الوقود .

2- غلق نوافذ السيارة :

إرشادات بسيطة لتوفير استهلاك الوقود

يجب ان يتم غلق نوافذ السيارة لان فتح النوافذ يدخل هواء الي مقصورة السيارة ، وذلك يزيد من استهلاك الوقود .

3- عدم قيادة السيارة لمسافة صغيرة :

إرشادات بسيطة لتوفير استهلاك الوقود

من الضروري ان يتم الابتعاد عن قيادة السيارة لمسافات قصيرة لان المحرك يستهلك الكثير من الوقود للوصول الي درجة حرارة التشغيل.

4- الابتعاد عن التسارع :

إرشادات بسيطة لتوفير استهلاك الوقود

يجب ان يتم قيادة السيارة بسرعات ثابتة والابتعاد عن المناورات ، لان التسارع يزيد من ارتفاع استهلاك الوقود.

5- ضبط هواء الإطارات :

إرشادات بسيطة لتوفير استهلاك الوقود

يجب مراجعة ضغط الإطارات بشكل دوري والحفاظ علي نسب الهواء بها لان انخفاض ضغط الإطارات يعمل علي زيادة استهلاك الوقود .

