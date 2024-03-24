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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاهد .. بيجو 5008 موديل 2024 الجديدة كليًا

محركات بيجو 5008
محركات بيجو 5008 موديل 2024 الجديدة كليًا

كشفت شركة بيجو الفرنسية عن طرازها بيجو 5008 موديل 2024 الجديدة كلياً، وتنتمي 5008 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وعصري.

محركات بيجو 5008 موديل 2024 الجديدة كليًا

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- مواصفات بيجو 5008 موديل 2024 الجديدة كليًا :

محركات بيجو 5008 موديل 2024 الجديدة كليًا

وتتوافر سيارة بيجو 5008 موديل 2024 الجديدة كليًا بالأسواق بطول 4.79 مم ، وتحتوي علي عدد 7 مقاعد وبها 3 صفوف ، ويصل سعه صندوق السيارة الخلفي الي 1815 لتر .

- محركات بيجو 5008 موديل 2024 الجديدة كليًا :

ستحصل سيارة بيجو 5008 موديل 2024 الجديدة كليًا علي قوتها من أنظمة دفع هجين معتدل وهجين Plug-in ، وتنتج قوة 100 كيلووات، أي ما يعادل 136 حصان ، وترتفع القوة لتصل الي  143 كيلووات، أي ما يعادل 195 حصان، ويمكن لسيارة بيجو 5008 ان تقوم بقطع مدى سير كهربائي يصل إلى 80 كم/ساعة .

محركات بيجو 5008 موديل 2024 الجديدة كليًا

وتأتي سيارة بيجو 5008 موديل 2024 الجديدة كليًا بنسخة كهربائية يطلق عليها اسم E-5008، وتعتمد على محركات تنتج قوة تصل الي 157 كيلووات، أي ما يعادل 214 حصان وترتفع لتصل الي 237 كيلووات، أي ما يعادل 322 حصان، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي  660 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

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