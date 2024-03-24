أعلنت شركة كيا الكورية عن طرازها كيا K4 موديل 2025 الجديدة بالأسواق ، وتنتمي K4 لفئة السيارات السيدان ، وتظهر كيا الجديدة بتصميم مميز وعصري.

مواصفات كيا K4 السيدان الجديدة بالأسواق

وتم اصدار سيارة كيا K4 موديل 2025 الجديدة لتحل مكان سيارة كيا فورتي أو سيراتو، وستظهر بتصميم جديد يتبع لغة التصميم التي أطلقت عليها كيا اسم "الأضداد المتحدة" .

مواصفات كيا K4 السيدان الجديدة بالأسواق

وتحتوي كيا K4 موديل 2025 الجديدة علي مصابيح أمامية رياضية على شكل حرف T ترتبط بشبكة رفيعة مستطيلة الشكل وتبلغ ذروتها في نقطة حادة فوق قوس العجلة الأمامية.

مواصفات كيا K4 السيدان الجديدة بالأسواق

وزودت كيا K4 موديل 2025 الجديدة بخط مائل فوق العجلات الخلفية مما يخلق انحناءات واسعة، وبها خط سقف مائل مثل الفاستباك، وبها مصابيح خلفية تتصل ببعضها على شكل حرف L بعرض صندوق السيارة.

كما زودت سيارة كيا K4 موديل 2025 الجديدة بـ شاشة كبيرة على لوحة القيادة، وبها مجموعة عدادات جديدة ، وبها نظام معلومات وترفيه، وشاشة أفقية طويلة من الكروم ، وبها فتحات للتحكم في المناخ، وأزرار مادية لوظائف مثل "الصفحة الرئيسية" و"الخريطة".

مواصفات كيا K4 السيدان الجديدة بالأسواق

وستتوافر كيا K4 موديل 2025 الجديدة بمحرك سعة 2000 سي سي ، أو محرك سعة 1600 سي سي تيربو ، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل الأسبوع المقبل.