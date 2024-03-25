كفاية.. تعليق الغندور على تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور على تأجيل المباريات للأهلي و الزمالك وأحقية الأندية في المشاركة الأفريقية .

وقال الغندور عبر حسابه بموقع فيسبوك : كفاية خناق على الأهلي والزمالك و تأجيل المباريات ، المشكلة كلها في الدوري المصري وعدم انتظام جدول الدوري العام، وبالتالي المنافسة منعدمة والجمهور مش حاسس بأي متعة.

وتابع : المسلسلات مثيرة ومشوقة أكتر من الدوري ، في النهاية اللي بيخسر الكرة المصرية والدوري بفلوس وملاعب وفلوس بتدفع لكن للاسف غير منتظم بالمرة.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي في الجولة الـ 17 من بطولة دوري nile موسم 2023-2024.

وجاء قرار تأجيل مباراتي الدوري نظرًا لتحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويواجه نادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية، بينما يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.