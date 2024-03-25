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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر ورام الله وتل أبيب.. جولة وزيرة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط.. فيديو

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية

علق عربي مرزوق مراسل قناة القاهرة الإخبارية من ألمانيا، على جولة وزيرة الخارجية الألمانية في المنطقة، حيث تزور مصر ورام الله وتل أبيب، ومن المقرر أن تلتقي نظيرها المصري سامح شكري ثم تتوجه إلى إسرائيل في سادس زيارة لها منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

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وقال "مرزوق"، خلال رسالة على الهواء، "لغة حوار ألمانيا تغيرت تماما، فقد أصبحت تعترف بأن إسرائيل هي المتسبب الرئيسي في تأخر المساعدات في الدخول لغزة".

وأوضح: "قبل التوجه إلى مصر وإسرائيل وفلسطين، قالت: نحن ندعو إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات بشكل سريع، وهذا ينفي كل المزاعم بأن مصر هي التي كانت تتأخر في هذا الأمر".

وواصل: "وزيرة الخارجية الألمانية قالت بشكل صريح إن إسرائيل عليها أن تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل سريع وأكدت أن أي عملية عسكرية من إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية ليست هي الحل للسلام".

وزيرة الخارجية الألمانية

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