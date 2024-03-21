وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تسافر إلى الشرق الأوسط الأحد المقبل

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن زيارتها المرتقبة إلى الشرق الأوسط يوم الأحد، وهي زيارتها السابعة للمنطقة منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر. وكشفت بيربوك عن خططها خلال خطابها أمام البوندستاغ، البرلمان الألماني الأدنى. مجلس النواب، الخميس.

منذ الهجوم الأولي، انخرطت بيربوك بنشاط في الجهود الدبلوماسية، حيث قامت بست زيارات سابقة إلى المنطقة. وشددت في بيانها أمام البوندستاغ على التزامها بالسعي إلى إيجاد حل للتوترات المستمرة. وأعربت بيربوك عن تصميمها على استكشاف كافة السبل المتاحة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة خلال زيارتها المرتقبة.

وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوترات في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. وتؤكد رحلات بيربوك المتكررة إلى الشرق الأوسط التزام ألمانيا بالمشاركة الدبلوماسية وحل النزاعات في المنطقة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل جدول أعمال بيربوك لزيارتها المقبلة، لكن من المتوقع أن تركز على المناقشات الدبلوماسية التي تهدف إلى تهدئة التوترات وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية.

إن النهج الاستباقي الذي تتبعه بيربوك في معالجة الوضع يعكس التزام ألمانيا بالمساهمة في الاستقرار الإقليمي وجهود السلام في الشرق الأوسط.