مات قدام جمهوره لسبب صادم .. مقتل بلوجر فنزويلي يشعل السوشيال ميديا

أثار مقتل البلوجر الفنزويلي جابرييل خيسوس نجم التيك توك حالة من الصدمة والحزن بين متابعيه خاصة أنه توفى أثناء البث المباشر.

ووفقا لما ذكره موقع سي إن إن فقد لقي البلوجرالفنزويلي مصرعه أثناء لايف مع الجمهور بموقع تيك توك بعد انتقاده لمجموعة من العصابات فغضبت من حديثه وقامت بانهاء حياته.

قالت السلطات في فنزويلا إن البلوجر كان قد انتقد العصابات ورجال الشرطة الفاسدين المزعومين على موقع التيك توك مما جعل أحد المجرمين ينهى حياته قتلا بالرصاص أمام جمهوره.

البلوجر الفنزويلي

كشفت وزارة السلامة العامة الفنزويلية في بيان لها، أن مقتل البلوجر غابرييل خيسوس سارمينتو كان في مدينة ماراكاي والسبب كان هو اعتراضه المتكرر على أفعال الجماعات الإجرامية وبعض رجال الشرطة الفاسدين.

واضافات في البيان أن وفاة البلوجر الفنزويلي جاءت بعد وقت قصير من تقديمه إبلاغ يفيد بتعرضه لتهديدات من قبل أعضاء جماعات الجريمة المنظمة والمسؤولين المزعومين.

وأمر مكتب المدعي العام رقم 69 لمكافحة الجريمة المنظمة، بالتحقيق في هذه الواقعة وملاحقة المسؤولين عن مقتل البلوجر سارمينتو.

ويأتي مقتل البلوجر غابرييل خيسوس سارمينتو بعد مرور شهر تقريبا على مصرع صانعة محتوى لاتينية أيضا بنفس الطريقة خلال البث المباشر وايضا من قبل بعض المجرمين بالرصاص في صالون تجميل مما تسبب في نشوب حالة كبيرة من الغضب بسبب ارتفاع معدلات قتل المشاهير.

https://twitter.com/misioneros2010/status/1937482993771159921