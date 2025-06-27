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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تصل لـ 36 بالقاهرة.. درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجات الحرارة
درجات الحرارة
معتز الخصوصي

يشهد الطقس اليوم الجمعة 27 يونيو حر شديد مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الادارية 37 23

6 اكتوبر 37 22

بنها 36 23

دمنهور 34 22

وادى النطرون 37 22

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 35 23

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 23

دمياط 31 23

بورسعيد 31 23

الاسماعيلية 38 22

السويس 37 23

العريش 32 22

رفح 32 21

رأس سدر 38 24

نخل 36 16

كاترين 33 15

الطور 33 24

طابا 33 22

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 22

مطروح 30 20

السلوم 33 21

سيوة 36 21

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 26


شلاتين 37 26

حلايب 35 27

أبو رماد 36 26

رأس حدربة 35 28

الفيوم 36 22

بني سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 40 25

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

الوادي الجديد 39 22

أبوسمبل 40 23

 

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 والرياح شمالية غربية.

الطقس ارتفاع درجات الحرارة حر شديد القاهرة

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