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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

هتفطر إيه النهاردة.. رقاق باللحمة وطريقة عمل بطاطس المهروسة بالزبدة والكريمة

طريقة عمل رقاق باللحمة
طريقة عمل رقاق باللحمة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة تحضير رقاق باللحمة وبطاطس مهروسة بالزبدة والكريمة، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاقه.

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المكونات لعمل رقاق باللحمة

للرقاق باللحمة، ستحتاج إلى العناصر التالية:

500 جرام من لحم البقر المفروم.
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة.
2 فصوص ثوم مفرومة.
ملعقة صغيرة من الكمون.
ملعقة صغيرة من البابريكا.
ملح وفلفل حسب الذوق.
زيت نباتي للقلي.


طريقة عمل رقاق باللحمة

في مقلاة عميقة على نار متوسطة، سخني الزيت النباتي.
أضيفي البصل والثوم وقلبيهما حتى يصبحان طريين وشفافين.
أضيفي لحم البقر المفروم واقلبيه حتى ينضج تمامًا ويحترق اللون.
أضيفي الكمون والبابريكا وقلبي المكونات جيدًا حتى يتداخل النكهات.
قد يلزم إضافة الملح والفلفل حسب الذوق. قد تحتاجين إلى تذوق الخليط وتعديل التوابل وفقًا لتفضيلاتك الشخصية.
اتركي الخليط يبرد قليلاً.
سخني زيتًا نباتيًا إضافيًا في مقلاة عميقة على نار متوسطة.
شكلي خليط اللحم إلى رقاق صغيرة بواسطة اليدين أو أداة صانعة البرجر.
اقلي الرقاق في الزيت الساخن حتى تتحول إلى اللون البني الذهبي وتصبح مقرمشة. قد يستغرق ذلك حوالي 3-4 دقائق لكل جانب.
قومي بتصفية الرقاق على ورق ماص لإزالة الزيت الزائد.

طريقة عمل بطاطس المهروسة بالزبدة والكريمة

طريقة عمل بطاطس المهروسة بالزبدة والكريمة

أما بالنسبة لبطاطس المهروسة بالزبدة والكريمة، فإليك العناصر المطلوبة:

4-5 بطاطس متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى قطع متساوية.
1/4 كوب من الزبدة.
1/4 كوب من الكريمة السائلة.
ملح وفلفل حسب الذوق.

طريقة عمل بطاطس المهروسة بالزبدة والكريمة

ضعي البطاطس في وعاء كبير واطهيها في ماء مغلي مملح حتى تصبح طرية ويمكن طعنها بسهولة بواسطة شوكة. قد يستغرق ذلك حوالي 15-20 دقيقة.
استنزفي الماء وضعي البطاطس في وعاء آخر.
أضيفي الزبدة والكريمة السائلة إلى البطاطس المطهية.
استخدمي مهراً بطاطس أو مطحنة يدوية لتهريس البطاطس ودمجها مع الزبدة والكريمة حتى تحصلي على قوام ناعم.
قد يكون من الضروري إضافة المزيد من الكريمة إذا كنت ترغبين في الحصول على بطاطس مهروسة أكثر كريمية. قمي بتذويق البطاطس وضبط الملح والفلفل حسب الذوق.
قدمي بطاطس المهروسة الدافئة مع رقائق اللحم على الجانب.
تذكر أن هذه الوصفة تحتاج إلى بعض الوقت والجهد في التحضير. يمكنك تعديلها وتكييفها حسب احتياجاتك الشخصية وتفضيلاتك في المكونات.

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