المنشطات تتسبب في إيقاف نجم الهجوم البرازيلي لمدة عامين

في واقعة مفاجأة..أعلنت محكمة العدل الرياضية لمكافحة المنشطات في البرازيل، إيقاف المهاجم البرازيلي غابرييل باربوسا لمدة عامين في أعقاب التحقيق بوقائع احتيال تتعلق بالمنشطات.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، لفت باربوسا الأنظار إلى نفسه عبر سلوكه المريب خلال الاختبار المفاجئ للكشف عن المنشطات في الثامن من أبريل 2023، قبل يوم واحد من خوض فريقه فلامينغو مباراة في دوري ولاية ريو دي جانيرو، حيث تجاهل بشكل كبير مسؤولي مكافحة المنشطات الذين حضروا لإخضاع اللاعبين إلى الاختبارات، ثم أجرى الاختبار بعد ساعات من خضوع زملائه للاختبار.

واستند محامو باربوسا إلى أن «العينة التي سحبت من موكلهم في ذلك الوقت كانت نظيفة»، وأشاروا إلى أن «السلوك غير الودي اتجاه المسؤولين لا يعني أنه تورط في واقعة خداع».

وبإمكان باربوسا الاستئناف ضد العقوبة التي ستحرمه من ممارسة النشاط الكروي حتى 25 أبريل 2025.