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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات خارقة.. سامسونج تطرح Galaxy Tab S6 Lite 2024

صدى البلد

للحصول على جهاز لوحي بسعر وإمكانيات مناسبة تساعدك  في إنجاز مهام عملك اليومية ، فهناك العديد من البدائل الجيدة  في أجهزة الأندرويد والتي تمتاز بأنها أكثر عملية وبأسعار معقولة يمكنك تجربة الجهاز اللوحي من Galaxy Tab S6 Lite (2024). 

وفقا لموقع “ gsmarena ”فقد أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية وهوجهاز" Galaxy Tab S6 Lite (2024) "والذي يأتي بترقية في المعالج.

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أما عن شاشة جهاز" Galaxy Tab S6 Lite (2024) "فهو يعد مزود بشاشة LCD بحجم 10.4 بوصة، وبدقة عرض تصل إلى 2000 في 1200 بيكسل، وبأبعاد 15:9.

ويأتي جهاز  Galaxy Tab S6 Lite (2024) بمعالج Exynos 1280 وبذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت ومع سعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم الجهاز أيضا ذاكرة التخزين الخارجي في microSD.

جاء  جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024) بنظام تشغيل Android 14، ويضم بطارية بقوة 7040 mAh، ويأتي الجهاز بنموذج Wi-Fi يدعم أيضاً الإتصال بشبكات LTE.

بينما بطارية جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024) ، فيدعم الجهاز قدرة شحن 15W و تظل البطارية مشحونة لمدة  14 ساعة من تشغيل الفيديو أو 12 إلى 13 ساعة من التصفح عبر شبكة الإنترنت.

الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 Lite 2024 ذاكرة عشوائية نموذج Wi-Fi شبكة الإنترنت

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