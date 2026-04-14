دار الإفتاء: نستطلع هلال شهر ذي القعدة يوم الجمعة القادمة

أعلنت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، استطلاع هلال شهر ذي القعدة لعام 1447 هجريا، يوم الجمعة القادمة، وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

موعد استطلاع هلال شهر ذي القعدة 2026

وتشير التقارير العلمية الأولية إلى أن هلال الشهر الجديد سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة و53 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي.

وطبقاً لهذه الحسابات، فمن المنتظر أن يبقى الهلال في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يمكث في سماء مكة المكرمة لمدة 6 دقائق، وفي بقية المحافظات لمدد تتراوح بين 7 و14 دقيقة.

وأشارت البيانات الفنية إلى أن غرة شهر ذي القعدة لعام 1447 هجرياً ستكون فلكياً يوم السبت الموافق 18 أبريل 2026، وذلك في حال ثبوت الرؤية وتوافقها مع الحسابات العلمية.

وتشرف دار الإفتاء على هذه المنظومة لضمان دقة التقويم الهجري الذي يعتمد على دورة القمر، وهو النظام الذي أرسى قواعده الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ويعتبر شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم التي لها مكانة خاصة في التقويم الإسلامي، حيث تلتزم دار الإفتاء بمنهجية دقيقة في استطلاع الأهلة تعتمد على الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية الدقيقة.

ويستمر العمل بالتقويم الهجري كمرجع أساسي لتحديد الشهور العربية التي تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة، وهو ما تتبعه الدولة المصرية في تحديد مواقيتها الشرعية.