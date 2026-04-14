بالأسماء .. مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقي عاملان مصرعهما، وأصيب 12 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بني سويف الزراعي أمام قرية بهبشين، في واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن بين الأهالي، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى إيداع الجثمانين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.



وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة كل من عبد محمود محمود (50 عامًا) بجرح قطعي بالوجه وسحجات وكدمات، ومحمود عبده طه (25 عامًا) باشتباه كسر في الضلوع، وكرمي إبراهيم عبد التواب (45 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الرحمن ثابت تمام (27 عامًا) بسحجات وكدمات، وجمال عبد الناصر طه (35 عامًا) بسحجات وكدمات، وعبد الفتاح سيد عبد الفتاح (42 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد عبد الرحمن عبد اللطيف (27 عامًا) باشتباه كسر في العمود الفقري، وإسلام طه ناجي (26 عامًا) بكدمات وسحجات، ومحمد أحمد محمود (40 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد رجب زكي (30 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن، وأحمد جابر محفوظ (50 عامًا) باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمود محمد محمود (26 عامًا) بكدمات وسحجات.

كما تبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من عمرو عبد الناصر طه (28 عامًا)، ونادي فرج محمد أبوبكر (50 عامًا)، حيث تم نقل الجثمانين إلى المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير حركة المرور ورفع آثار الحادث من الطريق، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الواقعة وأسباب وقوعها، والاستماع إلى أقوال المصابين وشهود العيان، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.