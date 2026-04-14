الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حريق مصنع الزاوية الحمراء.. حين تتحول يومية 100 جنيه إلى ثمن حياة 7 فتيات| تفاصيل مأساوية

عبد العزيز جمال

قبل حريق مصنع الزاوية.. لم يكن صباح ذلك الثلاثاء عاديًا في المنطقة، فبين جدران مصنع بسيط، خرجت فتيات بحثن عن لقمة العيش، لكنهن لم يعدن، تحولت “اليومية أم 100 جنيه” إلى ثمن حياة كاملة، وإلى عنوان لفاجعة إنسانية هزّت القلوب قبل أن تملأ عناوين الأخبار. 

في دقائق معدودة، ابتلع الدخان أحلامًا صغيرة كانت تكبر بصمت، وخطف ضحكات لم تكتمل، لتبقى الأسماء فقط… عواطف، روان، وست أخريات، حاضرات في ذاكرة الألم، وغائبات عن الحياة.
 

في هذا المكان الضيق، حيث كانت الحياة تسير على إيقاع العمل البسيط، كانت الفتيات يأتين كل صباح، يحملن أملًا بسيطًا: أن ينتهي اليوم بسلام، وأن يعدن إلى بيوتهن ببضعة جنيهات تساعد أسرهن على مواجهة قسوة الأيام، لم يكن في حساباتهن أن يتحول المصنع إلى مصيدة، وأن يصبح الدخان أثقل من أنفاسهن.

بداية يوم عادي… ونهاية مأساوية

في ساعات الظهيرة، ومع انشغال العاملات بمهامهن داخل المصنع، بدأ كل شيء بشكل مفاجئ،  شرارة صغيرة، يُرجّح أنها نتيجة ماس كهربائي، سقطت على مواد شديدة الاشتعال، لتتحول في لحظات إلى ألسنة لهب شرسة، لم تمهل النار أحدًا، ولم تترك وقتًا للتفكير أو الهروب.

الدخان كان الأسرع تسلل إلى الصدور، وملأ المكان بكثافة خانقة، حتى باتت الرؤية شبه معدومة، صرخات الاستغاثة ارتفعت، وارتبكت الخطوات، وتحولت محاولات النجاة إلى سباق مع الزمن… سباق لم يربحه الجميع.

“كأنها سجن”.. تفاصيل تزيد المأساة قسوة

يقول أحد الشهود إن النوافذ كانت مغلقة بقضبان حديدية، وكأنها تحولت فجأة إلى جدران سجن لا مهرب منها، لم يكن هناك مخرج كافٍ، ولا وسائل أمان حقيقية، فقط جدران ضيقة ونار تتصاعد بسرعة.

هذا التصميم، الذي ربما بدا عاديًا في الأيام السابقة، كان أحد أسباب الكارثة، فالفتيات اللاتي كن يحاولن الفرار، وجدن أنفسهن محاصرات بين لهب يتقدم، ودخان يخنق، وحديد يمنع الهروب.

بطولات في قلب الجحيم

وسط هذا المشهد القاسي، ظهرت محاولات إنقاذ بطولية، شباب من المنطقة هرعوا إلى الداخل رغم الخطر، يحاولون إنقاذ من يمكن إنقاذه، أحدهم تمكن بالفعل من سحب فتاتين من على السلم، متحديًا النيران والدخان.

لكن الحقيقة كانت أقسى من الشجاعة، فالدخان الكثيف والحرارة المرتفعة جعلا من المستحيل الوصول إلى الجميع بعض الفتيات لم يتمكنّ حتى من الصراخ، بعدما غلبهن الاختناق.

عواطف وروان… أسماء تحولت إلى وجع

في قلب هذه المأساة، برزت قصص إنسانية مؤلمة، كان من بينها قصة عواطف وروان، فتاتين في مقتبل العمر، خرجتا للعمل كأي يوم، لكنهما لم تعودا.

الصور التي انتشرت لهما بعد الحادث لم تكن مجرد لقطات عابرة، بل كانت شهادة على حياة كانت مليئة بالأمل، ملامح شابة، وأحلام بسيطة، وطموحات ربما لم تتجاوز حدود تحسين ظروف الأسرة.

كانتا، مثل غيرهما، تعملان مقابل يومية لا تتجاوز 100 جنيه، مبلغ بسيط، لكنه كان بالنسبة لهما ولأسرهما شريان حياة.

الدخان… القاتل الصامت

بحسب الشهادات، لم تكن النيران وحدها هي السبب في الوفاة، بل كان الدخان هو القاتل الحقيقي، دقائق قليلة من استنشاقه كانت كفيلة بإنهاء الحياة.

الدخان الكثيف غطى المكان بالكامل، ووصل حتى إلى العقارات المجاورة، ما تسبب في حالات اختناق بين السكان، لكن داخل المصنع، كان الوضع أكثر قسوة، حيث تحولت كل نفس إلى معركة.

مصانع وسط البيوت… قنبلة موقوتة

الحادث أعاد إلى الواجهة أزمة قديمة متجددة: وجود مصانع وورش غير مرخصة داخل مناطق سكنية، في شوارع ضيقة، وبين بيوت مزدحمة، تعمل هذه المنشآت دون رقابة كافية أو اشتراطات أمان حقيقية.

السكان يؤكدون أن هذا المشهد ليس جديدًا، وأن الكارثة كانت متوقعة في ظل غياب الإجراءات الصارمة، نفس السيناريو يتكرر: مواد قابلة للاشتعال، أماكن مغلقة، وغياب مخارج الطوارئ.

استجابة سريعة… لكن الخسارة أكبر

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء، واستمرت جهود السيطرة على الحريق لساعات، كما تم نقل المصابين إلى المستشفيات، وفرض كردون أمني حول المنطقة.

ورغم سرعة الاستجابة، فإن الخسائر البشرية كانت فادحة، لتتحول العملية من إنقاذ إلى محاولة للسيطرة على كارثة وقعت بالفعل.
 

تحقيقات وتحركات رسمية

باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية وفنية لمعاينة الموقع، وبيان مدى التزام المصنع باشتراطات السلامة، كما تم الاستعلام عن التراخيص، وطلب تحريات المباحث الجنائية.

وفي تحرك إنساني، تابعت مايا مرسي تداعيات الحادث، ووجهت بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا، إلى جانب تقديم الدعم للمصابين.

وجع لا يُقاس بالأرقام

قد تُسجَّل الحادثة في البيانات الرسمية كرقم جديد في قائمة الحوادث، لكن الحقيقة أكبر من ذلك بكثير خلف كل رقم قصة، وأسرة، وحلم انكسر.

في بيوت بسيطة، تنتظر أمهات عودة بناتهن، دون أن يعرفن أن الانتظار هذه المرة لن ينتهي بطرق الباب، في قلوب مكسورة، تتحول الذكريات إلى ألم دائم، والأسئلة إلى صمت ثقيل.
 

جرس إنذار جديد

حادث الزاوية الحمراء ليس مجرد مأساة عابرة، بل جرس إنذار جديد يطرح تساؤلات صعبة حول السلامة، والرقابة، وقيمة الإنسان في أماكن العمل.

هل تتحول هذه الفاجعة إلى نقطة تغيير حقيقية؟ أم تُضاف فقط إلى سجل طويل من الحوادث التي تُنسى مع الوقت؟

بينما تُوارى الضحايا الثرى، يبقى الأمل معلقًا بأن تكون هذه النهاية بداية لوعي مختلف، يحمي من تبقى، ويمنع تكرار المأساة.

لكن حتى ذلك الحين، ستظل عواطف وروان، وكل من رحلن معهما، حكاية موجعة… عن أحلام خرجت تبحث عن الحياة، فعادت في صمت، محمولة على أكتاف الحزن.

