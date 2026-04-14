وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق الزاوية الحمراء

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث حريق مصنع بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي.