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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس العاصمة.. مدرب كرواتيا يطلق تصريحات قوية قبل مواجهة منتخب مصر

مدرب منتخب كرواتيا
مدرب منتخب كرواتيا

أكد زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي أن هدف فريقه يتمثل في الفوز بلقب بطولة كأس عاصمة مصر التي تقام حالياً بالقاهرة.

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ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، قال داليتش في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن فريقه تنتظره «مواجهة صعبة» أمام نظيره المصري الليلة في نهائي البطولة.

وأضاف «تخطينا تونس ولدينا مباراة في النهائي غداً ونسعى للفوز بها وحسم اللقب».

وأوضح داليتش «شاركنا في البطولة لعدة أسباب على رأسها الاستعداد ليورو 2024 في ألمانيا».

وأكد مدرب كرواتيا على أنه سيمنح لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الأولى فرصة المشاركة أمام مصر ليحقق الاستفادة الكاملة من البطولة.

وختم داليتش بالقول إنه يسعى للفوز بالبطولة و«الخروج دون أي إصابة للاعبيه من مباراة مصر»

كأس عاصمة مصر

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