أنغام تثير الجدل بفستان جريء.. سعره مفاجأة

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت أنغام بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير فوق الركبة بصيحة الكتف الواحد باللون الأخضر اللامع مزينا بالريش الأخضر اللافت.

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية taller marmo، وبلغ سعره حوالي 4 آلاف ريال سعودي أي حوالي 50 الف جنيه.

وانتعلت أنغام حذاء ذا كعب عالي باللون السيلفر يبرز جمالها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث رفعت خصلات شعرها بشكل الذيل حصان.

ومن الناحية الجمالية وضعت أنغام الماكياج الناعم، ففضلت اللون البني في الشفاه مع البلاشر ذات الألوان الترابية الهادئة.