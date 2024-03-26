عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان مكشوف .. نرمين الفقي بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

نرمين الفقي
نرمين الفقي

حرصت الفنانة نرمين الفقي بمشاركة متابعيها بإطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت نرمين الفقي الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان باللون الفضي مكشوفا من منطقة الصدر بصيحة الكتف الواحد، منفوشا بالتل الرمادي ومطرزا من الصدر بطريقة ملفتة.

txt

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

txt

مكياج هادئ.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على انستجرام

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وهي الذيل حصان، واختارت نرمين الفقي الظهور بشكل جمالي بسيط، حيث اعتمدت على اللون السيلفر أعلى العين مع القليل من البلاشر واللون الكاشمير في الشفاه.

وانتعلت نرمين الفقي الحذاء ذا كعب عالي باللون الفضي بطريقة جذابة لاستكمال اطلالتها السوارية .

نرمين الفقي 
نرمين الفقي اخبار نرمين الفقى اطلالات نرمين الفقي اعمال نرمين الفقي صور نرمين الفقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

مكياج هادئ.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على انستجرام

إطلالة جريئة وتاتو.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ملابس كلاسيكية.. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة غريبة

غال جدا.. فستان أنغام يشعل السوشيال ميديا

إصابة محمد العمروسي .. أعراض تنذر بحدوث الأزمة القلبية

جيبة قصيرة .. داليا مصطفى تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

سعره خيالي| تكلفة فستان مي عمر في عقد قران ريم سامي

ترشيحاتنا

هل ينتقل لمستشفى بالقاهرة.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت

بعثة الإسماعيلي تضطر للعودة لبنغازي بعد ساعة من الطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

انفجارات تهز دير الزور والبوكمال بسوريا ووقوع قتـ لى ومصابين

بوتين: منفذو هجوم كروكوس اختاروا الهروب لأوكرانيا.. وواشنطن تدافع عن نظام كييف

عيدية الرئيس للمصريين| قرارات عاجلة من الحكومة قبل عيد الفطر

كم ملك يحضر عند ختم القرآن ؟.. أسرار لا يعرفها الكثيرون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف .. نرمين الفقي بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

مجوهرات ملفتة.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بالعباءة

إطلالة محتشمة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بالعباية

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ