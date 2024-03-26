فستان مكشوف .. نرمين الفقي بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

حرصت الفنانة نرمين الفقي بمشاركة متابعيها بإطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت نرمين الفقي الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان باللون الفضي مكشوفا من منطقة الصدر بصيحة الكتف الواحد، منفوشا بالتل الرمادي ومطرزا من الصدر بطريقة ملفتة.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وهي الذيل حصان، واختارت نرمين الفقي الظهور بشكل جمالي بسيط، حيث اعتمدت على اللون السيلفر أعلى العين مع القليل من البلاشر واللون الكاشمير في الشفاه.

وانتعلت نرمين الفقي الحذاء ذا كعب عالي باللون الفضي بطريقة جذابة لاستكمال اطلالتها السوارية .