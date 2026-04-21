الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

شهادة تقدير | تكريم ڤرناس حفظي الصحفية بـ صدى البلد في ندوة آداب عين شمس

الكاتبة الصحفية ڤرناس حفظي تتسلم شهادة تقدير من رئيس قسم اللغة العبرية
الكاتبة الصحفية ڤرناس حفظي تتسلم شهادة تقدير من رئيس قسم اللغة العبرية

كرمت كلية الآداب بجامعة عين شمس، خلال استضافتها الكاتبة الصحفية ڤرناس حفظي بموقع صدى البلد وخريجة قسم اللغة العبرية وآدابها، وذلك في إطار الندوة العلمية التي نظمها القسم حول متطلبات سوق العمل، بقاعة المؤتمرات بالكلية، وسط حضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

جاءت الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، و الدكتورة حنان كامل عميد كلية الاداب وبالتنسيق مع الأستاذة الدكتورة سامية جمعة علي رئيس القسم.

واستعرضت الكاتبة الصحفية خلال الندوة تجربتها المهنية، ورحلتها من مقاعد الدراسة إلى العمل الصحفي، والتحديات التي واجهتها في بداياتها، مؤكدة أهمية التطوير المستمر للمهارات والانفتاح على مصادر المعرفة المختلفة.

وأوضحت أن اللغة العبرية لم تعد مجرد تخصص أكاديمي، بل أداة تحليلية مهمة لفهم الخطاب السياسي والإعلامي في المنطقة، مشيرة إلى أن متابعة الإعلام العبري من مصادره الأصلية تمنح المتخصص قدرة أعمق على تحليل الأحداث وفهم أبعادها.

كما شددت على أهمية التكامل المعرفي في هذا المجال من خلال دراسة التاريخ الإسرائيلي وفهم الخلفيات الدينية المرتبطة بالديانة اليهودية، إلى جانب إتقان المصطلحات السياسية والإعلامية، بما يفتح آفاقا مهنية متعددة أمام الخريجين.

وتناولت الندوة أبرز مجالات العمل المتاحة لخريجي القسم، ومنها الترجمة المتخصصة، ومراكز الدراسات والبحوث، والتحليل السياسي والإعلامي، إلى جانب العمل الصحفي.

وأدارت الندوة الدكتورة إيمان محسن المدرس بالقسم، وشهدت تفاعلا من الطلاب الذين طرحوا تساؤلات حول متطلبات سوق العمل وسبل تطوير الذات خلال فترة الدراسة.

وفي ختام الفعالية، أعربت الأستاذة الدكتورة سامية جمعة علي عن شكرها للكاتبة الصحفية، وسلمتها شهادة تقدير تقديرا لمشاركتها، وتم التقاط الصور التذكارية تخليدا للحدث.

