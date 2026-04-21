بين الفن والروحانيات .. أسرار كنوز الحضارة الإسلامية بمركز مصر الثقافي الإسلامي

في حلقة تحمل طابعًا بصريًا وثقافيًا استثنائيًا، يقدم برنامج "البعد الرابع" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم للمشاهدين جولة فريدة داخل مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة، أحد أبرز المعالم الحديثة التي تجسد روح العمارة الإسلامية في قالب معاصر بمصر الحديثة، كاشفة عن كنوز فنية وروحية تعكس عمق الحضارة الإسلامية وتنوعها.

الأصالة الإسلامية وروح العصر

وتسلط الحلقة الضوء على الجوانب المعمارية والفنية للمركز، الذي يجمع بين الأصالة الإسلامية وروح العصر، من خلال تصميمه الفريد ومساحاته الواسعة التي تعكس الهوية المصرية. كما تتناول الدور الثقافي والتوعوي الذي يؤديه المركز في نشر الفكر الوسطي وتعزيز القيم الدينية السمحة.

ثراء الحضارة الإسلامية وتنوعها

ومن المنتظر أن تقدم الحلقة عرضًا خاصًا لمجموعة من المقتنيات المميزة داخل المركز، والتي تعكس ثراء الحضارة الإسلامية وتنوعها، وتشمل نماذج فريدة من المصاحف المزخرفة المكتوبة بخطوط عربية متنوعة، إلى جانب لوحات فنية تحمل آيات قرآنية بتقنيات الخط العربي الكلاسيكي والمعاصر.

القطع الفنية الإسلامية

كما تستعرض الحلقة مجموعة من القطع الفنية الإسلامية، مثل المشكاوات والزخارف الهندسية والنقوش التي تزين جدران المركز، بالإضافة إلى نماذج من الأعمال الحرفية الدقيقة التي تعكس مهارة الفنان المصري في توظيف التراث بروح حديثة.