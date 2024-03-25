فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة درة صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكذلك موقع “فيس بوك”.

وتألقت درة بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا لافتا واسعا ذات الكرانيش بالأسود مزينا بالألوان الأخضر والأحمر مطرزا من منطقة الصدر، بأكمام واسعة وشيفون.

كما اختارت درة تسريحة شعر بسيطة دون أي تكلفة، حيث تركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة وتزينت بالأقراط الرقيقة يبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اختارت درة اللمسات الجمالية الناعمة، حيث فضلت اللون البني الهادئ في الشفاه، مع رسم العين بـ أيلانير أسود بسيط مع آيشادو يتناسب مع ألوان الفستان ولون بشرتها البرونزية.